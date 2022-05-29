Массовое отравление в Павлодаре: скончался седьмой пострадавший

В Павлодар из Иртышской районной больницы 48-летнего мужчину привезли 28 мая, передает Zakon.kz.

Как пишет pavlodarnews.kz, сельчанин был сразу госпитализирован в реанимацию больницы №3.

Состояние пострадавшего врачи оценивали как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он стал седьмой жертвой отравления в области.

Все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения. Все емкости изъяты, назначена экспертиза. Первые две смерти были зафиксированы 27 мая.