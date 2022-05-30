По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Заведующая отделением аллергологии Городской клинической больницы №1 Алматы Нуржамал Курбанбаева рассказала корреспонденту Zakon.kz, как отличить аллергию от простуды.

Нуржамал Курбанбаева напомнила, что сезонная аллергия, как правило, бывает на пыльцу или же споры грибков.

Врачи выделяют три главных сезона: с марта по май, когда цветут деревья;

июнь и июль – злаковые травы;

сентябрь – сорные травы.

По словам заведующей отделением аллергологии Городской клинической больницы №1 Алматы, из-за весеннего солнца могут развиваться полиморфные фотодерматозы – различные высыпания на коже, сопровождающиеся зудом и жжением.

В такое время рекомендуется ношение закрытой одежды, нанесение на открытые участки тела (на кожу) средства защиты от солнечных лучей. При наличии выраженного кожного зуда применяются антигистаминные препараты и мази по назначению врача. Нуржамал Курбанбаева

Отличие симптомов аллергии от признаков простудного заболевания

Аллергия и простудные заболевания имеют сходные симптомы, такие как насморк, заложенность носа, чихание, и отличить их не всегда просто.

Но чаще при аллергии присоединяются зуд век и слезотечение, а при простудных заболеваниях часто наблюдаются повышение температуры тела, интоксикация, нарастание симптомов, изменение характера выделений из носа. При аллергии на цветение отмечается усиление симптомов во время пребывания на улице. Нуржамал Курбанбаева

Возможно ли предупредить аллергию?

Как отметила заведующая отделением аллергологии Городской клинической больницы №1 Алматы, аллергию можно предупредить, подготовившись к сезону. Лечение сезонной аллергии и подготовка к ней начинаются в зимний период, чтобы весной пациент не так реагировал на эти аллергены.

Мы проводим аллерген-специфическую иммунотерапию: пациенту в микродозах до начала сезона цветения даем нужный аллерген, инъекционный или сублингвальный. Также проводим симптоматический вид лечения: за две-три недели до начала цветения причинно-значимых растений начинают использоваться антигистаминные препараты, назальные спреи, чтобы подготовить слизистую к возможным реакциям. Нуржамал Курбанбаева

Врачи не советуют лечить аллергию народными средствами, так как люди с аллергией на пыльцу могут реагировать на растительные препараты.

Очень важно до конца пролечить аллергическое воспаление и восстановить структуру слизистой. Нуржамал Курбанбаева

Что касается бронхиальной астмы, то для профилактики нужны:

прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день;

исключение контактов с аллергеном (например, домашними животными, табачным дымом, резкими запахами);

профилактика хронических инфекций верхних дыхательных путей (закаливание, курсы иммуномодулирующих препаратов, в случае отсутствия аллергии к ним, и другие методы);

употребление гипоаллергенных продуктов;

при невозможности исключения контакта с аллергеном (например, аллергия на пыльцу, пух тополя) показаны сезонные курсы противоаллергических препаратов (препарат, дозировка и длительность курса определяется индивидуально лечащим врачом);

обязательный отказ от курения (в том числе и от пассивного);

занятия спортом (если физическая нагрузка не провоцирует приступы заболевания), курсы лечебной физкультуры.

Профилактика бронхиальной астмы в помещении, в котором проживает больной, должна включать: