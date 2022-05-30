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Таксист убил клиента отверткой в Каскелене

убийство в Каскелене, задержание Фото: pexels
В Каскелене задержали 45-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве своего клиента. По данным полиции, мужчина ударил отверткой потерпевшего при свидетелях, сообщает Zakon.kz.
Тело мужчины было обнаружено на стоянке местных таксистов у шлагбаума при въезде в жилищный комплекс. У мужчины оказалось колотое ранение в грудь. Выяснилось, что убийство совершил один из таксистов, который, повздорив со своим клиентом, ударил его монтажной отверткой.Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Скрывшегося с места происшествия подозреваемого, как уточнили в ведомстве, задержали по месту жительству.

Он был доставлен в районное управление полиции и помещен под стражу. Расследование проводится по ст. 99 УК РК «Убийство».Пресс-служба ДП Алматинской области

Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.

Анастасия Московчук
Каскелен
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