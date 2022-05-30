Таксист убил клиента отверткой в Каскелене

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В Каскелене задержали 45-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве своего клиента. По данным полиции, мужчина ударил отверткой потерпевшего при свидетелях, сообщает Zakon.kz.