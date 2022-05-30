Более 30 тысяч фанатов пытались незаконно попасть на финал ЛЧ-2022

На парижский финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» незаконно пытались попасть на стадион «Стад де Франс» более 30 тыс. фанатов. Часть из них была без билетов, а другая – с фальшивыми квитками, передает Zakon.kz.

Об этом заявлено в отчете французской полиции, сообщает GFFN. 28 мая финал ЛЧ начался с опозданием на 36 минут, а клубный автобус «Ливерпуля» с игроками из-за пробки опоздал на матч. Причина – хаос у стадиона «Стад де Франс», который связали с английскими болельщиками: их очень долго проверяли из-за сообщений о большом количестве поддельных билетов.

Когда разозленные английские фанаты поняли, что к началу матча не попадут, большинство из них начали штурмовать входы. Среди них были и те, кто был без билета. Любители футбола стали массово перелезать через ограждения, несмотря на предупреждения. Чтобы остановить беспредел и успокоить толпу, полиция применила слезоточивый газ.

По данным правоохранительных органов, более 300 фанатов из местного пригорода Сен-Дени все же удалось проникнуть на «Стад де Франс» бесплатно. Беспорядки и разборки продолжились и после финального поединка.

Сам же матч между «Реалом» и «Ливерпулем» завершился победой испанского клуба 1:0. «Сливочные» завоевали 14-й титул Лиги чемпионов в своей истории, что является рекордом европейского футбола.

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