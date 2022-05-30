На 540 млн тенге оштрафовали две компании за картельный сговор на закупках в Нур-Султане

ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» оштрафованы на 539,9 млн тенге за картельный сговор на закупках. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК, передает Zakon.kz.

Расследование проводил департамент АЗРК по Нур-Султану в отношении ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой». Судебные разбирательства длились практически год.

В марте 2021 года антимонопольный департамент по Нур-Султану завершил расследование по факту картельного сговора между ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тенге. Тогда было установлено, что ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» принимали участие в государственных закупках, где одно создавало другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене. Пресс-служба АЗРК

В частности, по данным ведомства, 9 апреля 2020 года организатор закупок АО «НК «КазАвтоЖол» объявило тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. ТОО «АБК-Автодор НС» предложило цену, равную стартовой – 7 280 315 541 тенге, а ТОО «Казахдорстрой» снизило цену на 0,004% (или на 315 541 тенге) от стартовой, предложив 7 280 000 000 тенге.

По итогам конкурса ТОО «Казахдорстрой» было признано победителем. В результате по итогам семи лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой, либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы. Пресс-служба АЗРК

ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» обжаловали приказ об утверждении заключения столичного антимонопольного департамента по результатам расследования.

По итогам судебных разбирательств в трех инстанциях судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РК принято решение в пользу антимонопольного органа. Пресс-служба АЗРК

В отношении ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» были возбуждены административные дела.

По итогам рассмотрения в октябре 2021 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Нур-Султана предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму: ТОО «АБК-Автодор НС» – 106,3 млн тенге,

ТОО «Казахдорстрой» – 433,5 млн тенге.

По результатам разбирательств в апелляционной инстанции в апреле-мае 2022 года судом Нур-Султана постановления судов первой инстанции оставлены без изменения. Постановления судов вступили в законную силу. Пресс-служба АЗРК

Согласно графику погашения, ТОО «АБК-Автодор НС» оплачена часть штрафа в размере 54,7 млн тенге.