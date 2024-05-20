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Фармацевтические компании оштрафовали на 342 млн тенге за картельный сговор

Фармкомпании, штраф, картельный сговор, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 17:10 Фото: акимат Алматы
В Казахстане несколько фармацевтических компаний уличили в картельном сговоре и оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проведено расследование, в рамках которого в судебном порядке рассмотрели дела фармкомпаний ТОО "КФК "Медсервис плюс", ТОО "Акниет" и ТОО "Стофарм". Их привлекли к ответственности за участие в картельном сговоре при закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств, проводимых ТОО "СК-Фармация".

"В результате судебных разбирательств организации, участвовавшие в сговоре, привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 342 млн тенге. Суд подтвердил, что данные фармацевтические компании заранее сговаривались и распределяли лоты между собой, создавая мнимую конкуренцию, что является нарушением антимонопольного законодательства Республики Казахстан", – сообщили в АЗРК 20 мая.

17 мая АЗРК сообщало о выявленном картельном сговоре в Восточно-Казахстанской области.

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