Жара сменится дождями – как Казахстан встретит первые дни лета

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Сильные дожди, град, шквал, похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане, следует из прогноза погоды на 31 мая – 2 июня, передает Zakon.kz.