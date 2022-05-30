Жара сменится дождями – как Казахстан встретит первые дни лета
Фото: Zakon.kz
Сильные дожди, град, шквал, похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане, следует из прогноза погоды на 31 мая – 2 июня, передает Zakon.kz.
В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью – ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра.
Однако уже 1 июня на Западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур. 1-2 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2°C.РГП «Казгидромет»
Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане.
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