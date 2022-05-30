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Казахстанские теннисисты на колясках: определили лучших на дебютном турнире

Теннис Дебютный турнир Фото: ktf.kz
Впервые в Казахстане состоялись соревнования среди теннисистов-колясочников. В них участвовали около 60 спортсменов в разных возрастных категориях, сообщает Zakon.kz. 

Основные отличия в правилах заключались в том, что спортсменам было разрешено передвигаться при помощи инвалидных колясок, а удар по мячу можно наносить не только после первого, но и после второго отскока мяча о поверхность. При этом второй отскок мог быть за пределами корта. По формату соревнований играли колясочники и дети с ментальными нарушениями.

По итогам турнира лучшими стали:

  • Леон Аушев (категория 5-7 лет, мальчики);

  • Лера Золотарева (5-7 лет, девочки);

  • Марк Шатаев (8-10 лет, мальчики);

  • Аруна Есенбек (5-7 лет, девочки).

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Куандык Шынасилов
Алматы
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