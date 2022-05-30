«Ни разу в жизни не пробовал»: Димаш Адилет удивил игрой на пианино

Фото: Instagram/dimashadilet

Популярный казахстанский блогер Димаш Адилет в социальных сетях поделился с поклонниками видео игры на пианино. Он отметил, что обучение «невероятно долгий и сложный процесс», сообщает Zakon.kz.