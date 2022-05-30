Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Ни разу в жизни не пробовал»: Димаш Адилет удивил игрой на пианино

видео, игра на пианино Фото: Instagram/dimashadilet
Популярный казахстанский блогер Димаш Адилет в социальных сетях поделился с поклонниками видео игры на пианино. Он отметил, что обучение «невероятно долгий и сложный процесс», сообщает Zakon.kz.
Это видео с первого дня в моей жизни, когда я прикоснулся к клавишам. Одна из немногих вещей, что я упустил в детстве – это музыкальные инструменты. В день, когда было снято это видео, утром я поехал и купил цифровое пианино. Ни разу в жизни не пробовал. Димаш Адилет

Он уточнил, что когда чем-то интересуется, то «вкладывается на 100%».

Я знал, что это невероятно долгий и сложный процесс. Я сидел за пианино ровно восемь часов. Мне очень понравилось. Я понял, что это мой инструмент. Когда-нибудь сыграю на своей свадьбе, – заключил блогер.

  • Какой ты молодец! Так здорово! Невероятно для человека, который только начал изучать инструмент;

  • Удивительно разносторонний человек;

  • Терпение и труд;

  • Это прекрасно, что ты упорный, – оставили пользователи восхищенные комментарии.

Новость по теме

«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото

Анастасия Московчук
Адилет Димаш Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Новые станции метро открылись в Алматы – фоторепортаж
Их связь ведет к настоящей катастрофе: названы четыре пары знаков зодиака
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления