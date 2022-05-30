«Ни разу в жизни не пробовал»: Димаш Адилет удивил игрой на пианино
Фото: Instagram/dimashadilet
Популярный казахстанский блогер Димаш Адилет в социальных сетях поделился с поклонниками видео игры на пианино. Он отметил, что обучение «невероятно долгий и сложный процесс», сообщает Zakon.kz.
Это видео с первого дня в моей жизни, когда я прикоснулся к клавишам. Одна из немногих вещей, что я упустил в детстве – это музыкальные инструменты. В день, когда было снято это видео, утром я поехал и купил цифровое пианино. Ни разу в жизни не пробовал. Димаш Адилет
Он уточнил, что когда чем-то интересуется, то «вкладывается на 100%».
Я знал, что это невероятно долгий и сложный процесс. Я сидел за пианино ровно восемь часов. Мне очень понравилось. Я понял, что это мой инструмент. Когда-нибудь сыграю на своей свадьбе, – заключил блогер.
Какой ты молодец! Так здорово! Невероятно для человека, который только начал изучать инструмент;
Удивительно разносторонний человек;
Терпение и труд;
Это прекрасно, что ты упорный, – оставили пользователи восхищенные комментарии.
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