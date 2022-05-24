«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото

«Красотка!»

«Мама все краше!»

«Ваша мама вампир!»

«Очаровательная семья!»

«Мама выглядит как сестра!»

«У вас замечательная семья!»

«Потрясающе красивая семья!»

«Действительно идеальная семья!»

«Красавцы! Мама вообще не изменилась!»

«Мама забыла о существовании времени! Шикарна!»

«Мама спит в холодильнике? Или она вторая Адалин?»

«Мама за 26 лет ни капельки не изменилась! Можно секрет?»

«Сразу видно, что вы из хорошей семьи! На проекте вели себя достойно! Родители замечательные! Мама красотка!»