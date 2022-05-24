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«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото

РК, холостяк, Димаш Адилет, семья, фотографии, восхищение Фото: Instagram/dimashadilet
Казахстанец Димаш Адилет, принявший участие в развлекательном российском шоу «Холостяк», опубликовал семейные фотографии, передает Zakon.kz.

Снимками казахстанский холостяк поделился на своей странице в Instagram.

РК, холостяк, Димаш Адилет, семья, фотографии, восхищение

Фото: Instagram/dimashadilet

По словам Димаша Адилета, между первой и второй фотографией, где он позирует с мамой, «разница в 26 лет».

Также казахстанец опубликовал семейное фото.

РК, холостяк, Димаш Адилет, семья, фотографии, восхищение

Фото: Instagram/dimashadilet

Огромное вам спасибо от нашей семьи за ваши добрейшие слова. Нам всем очень приятно. И я благодарен жизни за то, что у меня такая прекрасная семья... Я рад, что у меня есть такой прекрасный пример семьи, любви и отношений в лице моих родителей. Спасибо вам за все. Самый лучший отец, которого можно пожелать. Самая лучшая мать, которую можно пожелать. Самые лучшие братишка с сестренкой. Самая лучшая семья. Люблю вас! – написал Димаш Адилет под публикацией.

Подписчики казахстанского холостяка оставили восторженные комментарии под семейными фотографиями.

  • «Красотка!»

  • «Мама все краше!»

  • «Ваша мама вампир!»

  • «Очаровательная семья!»

  • «Мама выглядит как сестра!»

  • «У вас замечательная семья!»

  • «Потрясающе красивая семья!»

  • «Действительно идеальная семья!»

  • «Красавцы! Мама вообще не изменилась!»

  • «Мама забыла о существовании времени! Шикарна!»

  • «Мама спит в холодильнике? Или она вторая Адалин?»

  • «Мама за 26 лет ни капельки не изменилась! Можно секрет?»

  • «Сразу видно, что вы из хорошей семьи! На проекте вели себя достойно! Родители замечательные! Мама красотка!»

  • «Какая шикарная мама и очень прекрасная семья! После просмотра последнего выпуска «Холостяка» аж хочется все время слушать и слушать маму Димаша! Так приятно доносит свои мысли! Очень нежная женщина!» – написали они.

17 мая мама Димаша Адилета Валентина Дурумбетова поздравила сына с днем рождения и поделилась детскими фотографиями.

Ранее пользователи Сети сравнили Димаша Адилета с супергероем комиксов издательства Marvel Comics – Капитаном Америка.

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