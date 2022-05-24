«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Снимками казахстанский холостяк поделился на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/dimashadilet
Также казахстанец опубликовал семейное фото.
Фото: Instagram/dimashadilet
Огромное вам спасибо от нашей семьи за ваши добрейшие слова. Нам всем очень приятно. И я благодарен жизни за то, что у меня такая прекрасная семья... Я рад, что у меня есть такой прекрасный пример семьи, любви и отношений в лице моих родителей. Спасибо вам за все. Самый лучший отец, которого можно пожелать. Самая лучшая мать, которую можно пожелать. Самые лучшие братишка с сестренкой. Самая лучшая семья. Люблю вас! – написал Димаш Адилет под публикацией.
Подписчики казахстанского холостяка оставили восторженные комментарии под семейными фотографиями.
«Красотка!»
«Мама все краше!»
«Ваша мама вампир!»
«Очаровательная семья!»
«Мама выглядит как сестра!»
«У вас замечательная семья!»
«Потрясающе красивая семья!»
«Действительно идеальная семья!»
«Красавцы! Мама вообще не изменилась!»
«Мама забыла о существовании времени! Шикарна!»
«Мама спит в холодильнике? Или она вторая Адалин?»
«Мама за 26 лет ни капельки не изменилась! Можно секрет?»
«Сразу видно, что вы из хорошей семьи! На проекте вели себя достойно! Родители замечательные! Мама красотка!»
«Какая шикарная мама и очень прекрасная семья! После просмотра последнего выпуска «Холостяка» аж хочется все время слушать и слушать маму Димаша! Так приятно доносит свои мысли! Очень нежная женщина!» – написали они.
17 мая мама Димаша Адилета Валентина Дурумбетова поздравила сына с днем рождения и поделилась детскими фотографиями.
Ранее пользователи Сети сравнили Димаша Адилета с супергероем комиксов издательства Marvel Comics – Капитаном Америка.
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