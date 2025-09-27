"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни
Фото: Instagram/dimashadilet
Блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет 26 сентября 2025 года вызвал восторг у подписчиков, опубликовав трогательное поздравление маме с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец, ведущий роскошный образ жизни, довольно часто через социальные сети благодарит, как маму, так и папу за воспитание и возможности. На этот раз он разместил серию архивных и современных фотографий с родителями.
"День рождения мамы. В нашем народе самое священное и сокровенное – это мама. Я очень благодарен Богу за то, что у меня есть такая мама, такие родители и такая семья. Наша мама для меня всегда была настоящим примером того, какой должна быть женщина: олицетворением доброты, любви, красоты, ума и женской мудрости. Она всегда и везде самая веселая, красивая, яркая, улыбчивая, добрая! И самая любящая и заботливая мама!"Димаш Адилет
Также он сделал акцент на отношениях между родителями.
"Всю свою жизнь я наблюдаю за отношениями родителей и всегда говорю, что самая идеальная пара, которую я знаю, – это мои родители. Я вижу заботу отца о маме, вижу, как мама поддерживает отца, и вижу настоящую любовь в их отношениях. Это всегда греет душу и сердце. Будь всегда самой счастливой, мам! Я тебя люблю. С днем рождения".Димаш Адилет
Подписчицы интернет-знаменитости буквально завалили комплиментами и поздравлениями. Кто-то даже перепутал маму с невестой.
- Я подумала, что вы женились.
- Какая молодая мама!
- Валентина, с днем рождения! Она – моя любимая блогерша.
- Поздравляю! В жизни встречала Валентину Еркиновну, очень приятная и красивая.
- Она выглядит потрясающе и так молода!
- Всем такую любовь! А маме долголетия!
- Какая она у вас красивая, долгих лет ей жизни.
- Ваша мама – пример для меня, она очаровательная и ее улыбка, ее харизма дух захватывают. Обожаю ее и поздравляю.
- Родители хорошеют и молодеют будто, здоровья крепкого!
- Кроме прекрасного брака и красивых отношений, она еще и воспитала буквально мужчину мечты.
- Почему никто не говорит, что папа такой красавчик, а сын весь в папу.
- Что? Мама? Я думала наконец-то у вас невеста появилась. Респект папе, что сохранил свой бриллиант в драгоценной оправе.
- С такой мамой нереально выбрать себе жену, желаю влюбиться в самую лучшую для вас.
- Папа – казахский Ричард Гир.
В начале 2025 года Димаш Адилет и предприниматель Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, неожиданно сняли совместный юмористический ролик.
