Культура и шоу-бизнес

"Что?": завидный холостяк Димаш Адилет показал главную женщину в жизни

Димаш Адилет, мама, поздравления, фанаты, комплименты, красота, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:19 Фото: Instagram/dimashadilet
Блогер и один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет 26 сентября 2025 года вызвал восторг у подписчиков, опубликовав трогательное поздравление маме с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец, ведущий роскошный образ жизни, довольно часто через социальные сети благодарит, как маму, так и папу за воспитание и возможности. На этот раз он разместил серию архивных и современных фотографий с родителями.

"День рождения мамы. В нашем народе самое священное и сокровенное – это мама. Я очень благодарен Богу за то, что у меня есть такая мама, такие родители и такая семья. Наша мама для меня всегда была настоящим примером того, какой должна быть женщина: олицетворением доброты, любви, красоты, ума и женской мудрости. Она всегда и везде самая веселая, красивая, яркая, улыбчивая, добрая! И самая любящая и заботливая мама!"Димаш Адилет

Также он сделал акцент на отношениях между родителями.

"Всю свою жизнь я наблюдаю за отношениями родителей и всегда говорю, что самая идеальная пара, которую я знаю, – это мои родители. Я вижу заботу отца о маме, вижу, как мама поддерживает отца, и вижу настоящую любовь в их отношениях. Это всегда греет душу и сердце. Будь всегда самой счастливой, мам! Я тебя люблю. С днем рождения".Димаш Адилет

Подписчицы интернет-знаменитости буквально завалили комплиментами и поздравлениями. Кто-то даже перепутал маму с невестой.

  • Я подумала, что вы женились.
  • Какая молодая мама!
  • Валентина, с днем рождения! Она – моя любимая блогерша.
  • Поздравляю! В жизни встречала Валентину Еркиновну, очень приятная и красивая.
  • Она выглядит потрясающе и так молода!
  • Всем такую любовь! А маме долголетия!
  • Какая она у вас красивая, долгих лет ей жизни.
  • Ваша мама – пример для меня, она очаровательная и ее улыбка, ее харизма дух захватывают. Обожаю ее и поздравляю.
  • Родители хорошеют и молодеют будто, здоровья крепкого!
  • Кроме прекрасного брака и красивых отношений, она еще и воспитала буквально мужчину мечты.
  • Почему никто не говорит, что папа такой красавчик, а сын весь в папу.
  • Что? Мама? Я думала наконец-то у вас невеста появилась. Респект папе, что сохранил свой бриллиант в драгоценной оправе.
  • С такой мамой нереально выбрать себе жену, желаю влюбиться в самую лучшую для вас.
  • Папа – казахский Ричард Гир.

