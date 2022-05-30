Летние каникулы: чем занять ребенка в Нур-Султане

У школьников страны начались летние каникулы. Родители уже сейчас думают, как и чем занять ребенка в ближайшие три месяца. Несколько вариантов приятного и полезного досуга на лето в Нур-Султане — в материале корреспондента Zakon.kz.

В столичном акимате на запрос сообщили, что в Нур-Султане проводится организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей на период летнего отдыха в двух направлениях — оздоровление и занятость школьников.

На территории города в этом сезоне будут функционировать два загородных, два палаточных и два профильных лагеря. Кроме того, в 92 школах с 30 мая организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов.

Те, кто хотят разнообразного досуга, могут обратиться во дворцы школьников им. аль-Фараби и им. М. Утемисова. Здесь все лето будут функционировать Академия летнего отдыха и Летняя школа творчества для детей 7-11 лет.

В частном секторе города разбег цен огромный – от 9 до 80 тыс. тенге. Стоимость зависит от пакета услуг, а также от месторасположения лагеря. Для детей будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, а также уроки рисования, походы в кино и бассейн, игры, обучение казахскому, русскому и английскому языкам.

Получить первый трудовой опыт, а заодно заработать за лето можно будет в бригадах по озеленению «Жасыл ел» и экологических лагерях. По линии акимата трудоустроиться смогут более 2,8 тыс. детей.

Как сообщил председатель программы «Жасыл ел» Марат Мухамеджанулы, в этом году для детей и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также детей, которые состоят на учете в департаменте полиции, выделили 1200 мест. В месяц они смогут заработать 64 564 тенге.

Школьники работают на базе своей школы. Всем школам города мы по 13 мест распределили. Желающие из числа школьников могут также работать в парках города. Студенты работают по озеленению в парках. Всем, кому нет 18 лет, работают не более четырех часов, пять дней в неделю в течение одного месяца, то есть один человек может работать только один месяц. Председатель программы «Жасыл ел» Марат Мухамеджанулы

Школьникам готовит пакет необходимых для трудоустройства документов администрация школы. Студентов ограничения по социальным категориям не касаются — работать по проекту может любой желающий. Для оформления договора нужно обратиться по адресу: 187-я улица, дом 14/4, кабинет 106.

Несовершеннолетним для участия в проекте нужно будет получить согласие обоих родителей. В противном случае их не возьмут на работу.

Акимат столицы также планирует организовать:

творческие кружки в различных учреждениях и 28 дворовых клубах;

походы, экскурсии, туристические ознакомительные поездки и экспедиции, в том числе археологические, экологические и краеведческие;

на спортивных площадках и в залах общеобразовательных школ лагеря «Дидарлы жаз», «Айбынды маусым» на бесплатной основе;

летние школы актива лидеров членов «Жас улан», «Жас кыран», летние языковые школы и дебатные лагеря.

Укрепить здоровье дети смогут в республиканских оздоровительных лагерях:

«Балдаурен-Щучинск»;

«Балдаурен-Қапшағай»;

«Балдаурен-Балхаш» (5-9 классы);

«Бөбек» (1-4 классы).

На запрос Zakon.kz в пресс-службе Министерства образования и науки сообщили, что цены на школьные, загородные, палаточные лагеря не регламентируются ведомством.

Между тем отметили, что имеют право на бесплатный отдых:

дети из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи;

дети из семей, не получающих адресную социальную помощь, но в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети из многодетных семей;

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

дети из неблагополучных семей;

дети, состоящие на внутришкольном учете.

Что нужно, чтобы отправить ребенка на отдых бесплатно?

Прием документов и выдача направлений на отдых в загородных и пришкольных лагерях осуществляется через портал электронного правительства, либо обращение на бумаге в организации образования.

Перечень документов через портал электронного правительства:

1) заявление;

2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;

4) копия свидетельства о заключении или расторжении брака;

5) медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь, в соответствии с формой № 079/у;

6) копия документа, подтверждающего статус.