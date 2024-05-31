Чтобы не просидели все лето в смартфонах: чем занять ребенка на каникулах

Чем полезным можно занять школьника на летних каникулах? Вариантов очень много. За лето ребенок может не только оздоровиться, но и попробовать новый спорт и даже освоить азы взрослых профессий: от блогера до предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане предлагается больше 100 дисциплин и направлений внешкольного воспитания и обучения. Это и спортивные секции, и научно-технические кружки, и школы профессий и ремесел, и студии по искусству. В каждом регионе существует масса как бесплатных, так и платных детских курсов и тренингов. Мы попробовали составить небольшой "путеводитель" по внешкольным занятиям в четырех городах - Астане, Алматы, Шымкенте и Павлодаре.

Астана

Прежде всего отметим, что в столице сегодня очень развита система бесплатного внешкольного образования. Около 140 организаций и 8 общественных центров могут охватить летним досугом до 82% астанинских школьников. Только одних детско-юношеских спортивных школ в Астане – более десятка. Они предлагают заняться самыми разными видами спорта – от гребли на каноэ до тоғызқұмалақ.

Что касается платных кружков и секций, то и здесь множество увлечений на любой вкус. Правда, и цены иногда кусаются. Так, курсы по бодиарту, йога для детей, различные танцы обойдутся в 25 000-30 000 тенге за месяц (8 занятий).

Расценки в платных спортивных секциях таковы. Плавание – 37 000-56 000 тенге в месяц (везде 8 занятий). Каратэ – 18 000-20 000 тенге. Бокс – 15 000-50 000 тенге. Спортивная и художественная гимнастика – 25 000-30 000 тенге. Вин чун кунг фу – 15 000 тенге. Футбол – 22 000-24 000 тенге. Дзюдо – 20 000 тенге.

Рисование, актерское мастерство, вокал, сольфеджио, игра на гитаре, на фортепиано, скрипке, домбре, саксофоне, курсы робототехники стоят в Астане от 15 000 до 45 000 в месяц (8-12 занятий).

Отдельно идут шахматы. Этот популярный вид спорта стоит в столице от 700 до 1750 тенге в час. За групповые занятия с вас запросят от 15 000 до 30 000 тенге в месяц (8 занятий).

Есть и довольно экзотические курсы для детей. Так, за обучение по сборке кубика Рубика просят 5 000 тенге за 60 мин. Обучает, кстати, бакалавр технической физики, выпускник КазНУ им.аль-Фараби.

Шымкент

В Шымкенте действуют больше десятка организаций дополнительного образования, больше 20 дворовых клубов, 12 ДЮСШ. Дополнительным образованием охвачено более 80% школьников. Только в одном центре досуга есть около 20 кружков по спорту и оздоровлению. Это тхеквондо, шахматы, вольная борьба, тогызкумалак, каратэ, плавание теннис, футбол, асык ату, волейбол, кикбоксинг, там же есть 11 кружков по научно-техническому направлению.

Во дворце школьников детей ждут такие направления: гитара, кукольный театр, саксофон, флейта, экология, гидропоника, программирование, фото-видео кружки. Там же действуют кружки по научно-техническому направлению (физика, биотехнология, проектирование, 3D-моделирование, робототехника, химия и т.д).

Для тех, кто желает отдать своего ребенка на платные индивидуальные тренировки, город предлагает множество направлений. Это бокс, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, гребля в каноэ, самбо, шахматы, кикбоксинг, муайтай, каратэ, таэквондо, пауэрлифтинг и многое другое. Очень популярен теннис. На все эти виды спорта можно записаться за смешную для астанчан цену: от 9 000 до 16 000 тенге в месяц.

Кроме этого, для детей Шымкента предлагаются кружки хореографии и танцев, музыки, вокала, актерского мастерства, рукоделия, живописи и рисования. Цены такие же - от 9 000 до 16 000 тенге в месяц.

Алматы

Южная столица традиционно славится обилием образовательных и спортивных услуг. Очень много бесплатных кружков и секций. В городе функционируют более 40 досуговых центров, а количество бесплатных кружков и секций превышает 4000!

Вот какие бесплатные секции и клубы есть в Алматы. Пеший туризм, вокал, рисование, программирование, вышивание, робототехника, иностранные языки, компьютерная графика, занимательная анатомия, современное садоводство, экология, клуб юных натуралистов, гитара, моделирование и конструирование, дебатные клубы, тоғыз құмалақ, клубы по изучению казахского языка, клубы по изучению родного края, туристические клубы по ориентированию на местности – всего более 200 направлений.

При этом надо отметить, что даже при таком изобилии в Алматы спрос опережает предложение. Сказывается стремительный демографический рост и ежегодный наплыв внутренних мигрантов. Поэтому многие родители вынуждены отдавать своих детей в платные кружки или секции, иногда с очень высокими ценами.

Так, занятия (везде – 8 занятий в месяц) по художественной гимнастике стоят 25 000 тенге. Шахматы – 20 000 тенге (групповое занятие). Шахматы индивидуально - до 7 500 тенге за час. Лепка и керамика – 40 000 тенге. Гончарное мастерство – от 15 000 до 40 000 тенге. Кружок "Юный блогер" (обучение работе в Instagram) – 36 000 тенге. Кружок "Изобретатель" - 12 000 тенге. Лезгинка – 16 000 тенге.

Есть в Алматы и достаточно редкие внешкольные занятия для детей. Например, "Бизнес-образование" (развитие лидерских качеств и финансовой грамотности, приобретение практических навыков в предпринимательстве) - 256 000 тенге в год для детей 1-4 классов, 400 000 тенге — для 5-11 классов.

Актерское мастерство будет стоить 33 500 тенге в месяц (16 занятий). Курсы мобилографии – 21 000 в месяц (8 занятий). Курсы ораторского мастерства – 27 500 (8 занятий). Курсы каллиграфии 23 940 тенге за курс (8 занятий). Школа телеведущих - 30 000 тенге в месяц, 12 занятий.

В спортивных залах цены такие. Баскетбол – 20 000 в месяц (8 занятий). Джиу-джитсу – 30 000 тенге в месяц. Каратэ и таэквондо –от 15 000 до 30 000 тенге в месяц. Айкидо, самооборона – от 15 000 до 25 000 тенге. Вольная борьба – 10 000 тенге. Спортивный бадминтон – 32 000 тенге в месяц. Футзал – 20 000 тенге в месяц. Футбол -15 000 в месяц. Чирлидинг – 20 000 тенге в месяц. Скалолазание – 16 000 в месяц.

Кстати, в Алматы есть единая карта на все спортивные секции от волейбола до плавания стоимостью 33 500 в месяц для детей от 7 до 14 лет.

Павлодар

Программа подушевого финансирования работает в Павлодарской области уже несколько лет. Распространяется она на спортивные, образовательные и творческие кружки и секции. Бесплатно посещать их могут дети от 4 до 17 лет. По госзаказу работают около 200 частных спортивных секции в городах и районах области. На выбор - больше 20 видов спорта, от шахмат до дзюдо.

Бесплатно дети могут заняться аэробикой, плаванием и дайвингом, автоделом, театральным мастерством, шахматами, рисованием и робототехникой, компьютерной грамотностью, музыкой, вокалом, танцами.

Разумеется, есть платные кружки и секции – от йоги до боевого искусства Вин Чун, от восточных танцев до робототехники. Стоят они по столичным меркам недорого – от 6 000 до 15 000 тенге.