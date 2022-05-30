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Дарко Добресков возглавил женскую сборную Казахстана по волейболу

Волейбол Тренер Сборной РК Фото: Instagram/volleyfederationkz
Сербский специалист Дарко Добресков назначен главным тренером женской волейбольной сборной Казахстана. Он приступит к своим обязанностям 15 июня, перед началом первых учебно-тренировочных сборов казахстанской команды, которые пройдут в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Контракт с сербским тренером подписан до конца октября 2023 года, передает пресс-служба КФВ.

Под руководством Добрескова казахстанские волейболистки отправятся на три международных турнира – Кубок Вызова FIVB (27-31 июля в Задаре, Хорватия), Кубок Азии (21-28 августа в Маниле, Филиппины) и Чемпионат мира (с 23 сентября в Нидерландах и Польше).

Волейбол Назначение тренера в сборную

Фото: Instagram/volleyfederationkz

Он же будет готовить казахстанскую сборную к участию в отборочном турнире на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция).

Это большая честь для меня. Буду стараться работать по максимуму, чтобы добиться наилучших результатов. У нас новый тренерский штаб. Состав сборной команды будет миксом из молодых и опытных игроков. В первую очередь, нужно создать хорошие отношения и рабочую атмосферу в команде. Дарко Добресков

Стоит отметить, что месяц назад подопечные Дарко Добрескова из команды «Куаныш» стали победителями клубного чемпионата Азии, сенсационно обыграв в финале главных фаворитов, ВК «Алтай» из Усть-Каменогорска – 3:2.

Также моя задача сделать так, чтобы прогресс наблюдался у каждого игрока в команде. У нас впереди много работы. Три важных международных турнира. Готовиться будем на пределе своих сил, поскольку каждая игра для нас важна. Как закончится работа со сборной, я буду продолжать тренировать «Куаныш».Дарко Добресков

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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