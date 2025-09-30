Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана

Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола (КФФ):

"Талгат Байсуфинов утвержден в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. Талгат Маруанович будет руководить командой в матчах отборочного цикла ЧМ-2026 против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября)".

В федерации напомнили, что Байсуфинов уже дважды возглавлял национальную сборную Казахстана в 2016-2017 и 2020-2022 годах. На данный момент он является наставником тренеров (ментором) сборной Казахстана U-21.

"Тем временем КФФ продолжает активные переговоры с потенциальными наставниками сборной РК, они уже вышли на финишную прямую. В списке три кандидата, все они – иностранцы", – подчеркнули в пресс-службе во вторник.

Ранее пост главного тренера сборной Казахстана по футболу занимал Али Алиев. В ночь на 8 сентября 2025 года он подал в отставку после разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 6:0 .