#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

Талгат Байсуфинов временно возглавил сборную Казахстана

Талгат Байсуфинов – временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:38 Фото: kff.kz
Известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов стал временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола (КФФ):

"Талгат Байсуфинов утвержден в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. Талгат Маруанович будет руководить командой в матчах отборочного цикла ЧМ-2026 против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября)".

В федерации напомнили, что Байсуфинов уже дважды возглавлял национальную сборную Казахстана в 2016-2017 и 2020-2022 годах. На данный момент он является наставником тренеров (ментором) сборной Казахстана U-21.

"Тем временем КФФ продолжает активные переговоры с потенциальными наставниками сборной РК, они уже вышли на финишную прямую. В списке три кандидата, все они – иностранцы", – подчеркнули в пресс-службе во вторник.

Ранее пост главного тренера сборной Казахстана по футболу занимал Али Алиев. В ночь на 8 сентября 2025 года он подал в отставку после разгромного поражения от команды Бельгии со счетом 6:0 .

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новые изменения в казахстанском футболе: КФФ объявила о реформах
14:56, 04 февраля 2025
Новые изменения в казахстанском футболе: КФФ объявила о реформах
"Реал" встретится с "Ман Сити" уже на стыке Лиги чемпионов УЕФА
17:11, 31 января 2025
"Реал" встретится с "Ман Сити" уже на стыке Лиги чемпионов УЕФА
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
17:27, 24 декабря 2024
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: