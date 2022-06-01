Неймар хочет выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов в течение года

Звездный форвард французского «ПСЖ» Неймар рассказал о своих планах на ближайший сезон. Игрок сборной Бразилии вначале планирует стать чемпионом мира на «Мундиале» в Катаре. А затем в 2023 году желает поднять Кубок Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Неймар также заявил о своем желании остаться в «Пари Сен-Жермен», несмотря на слухи и сообщения о том, что клуб готов продать его в ближайшее время, если поступит хорошее предложение. Однако, у 30-летнего бразильца еще три года по контракту с «ПСЖ», передает Goal.

Мои цели всегда одинаковы — взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон. Это должно произойти с «ПСЖ». У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Неймар

Неймар пришел в «ПСЖ» из «Барселоны», пять лет назад за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец забил 13 голов и отдал восемь передач в 28 играх за французский коллектив.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!