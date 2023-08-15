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Официально: Неймар стал футболистом "Аль-Хиляль"

Неймар Фото: Instagram/neymarjr
Нападающий сборной Бразилии Неймар перешел в саудовский "Аль-Хиляль" из французского ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, по двухлетнему контракту он заработает почти 160 миллионов евро, а "Пари Сен-Жермен" получил за трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

31-летнему бразильцу будут выплачивать 80 миллионов евро в год (39 млрд тенге).

Именитого новичка представили интересным роликом.

Ранее "ПСЖ" оценил Неймара в 150 миллионов евро. Также рассматривали вариант аренды игрока в другой клуб для экономии финансов, которые бы ушли на его зарплату. Не исключали и продажу футболиста и за меньшую сумму.

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