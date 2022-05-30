Представители каких знаков зодиака «отрабатывают» карму предков

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителям которых приходится отвечать за ошибки своих предков. Этим людям все дается с большим трудом. Однако ситуацию можно исправить: для этого нужно следить за своим поведением, передает Zakon.kz.

Овен

Овны отличаются смелостью и героизмом, однако зацикленность на собственных желаниях и амбициях может привести к проблемам у потомков. Чтобы разорвать эту цепочку, Овнам нужно усмирить дух противоречия. Им нужно с пониманием и уважением относиться к окружающим. Тогда удастся прервать этот круг, пишет rsute.ru.

Рак

Ракам важно научиться побеждать возникающие страхи, бороться с сомнениями и неуверенностью в себе. Не отказываться от помощи. Ракам помогут семейные отношения. Счастьем для них будет растить общих детей с верным спутником жизни.

Весы

Весы поддаются соблазну совершить подлость ради своей выгоды. Тем самым они обрекают своих наследников на страдания и трудности. И чем тяжелее поступки, тем больше горестей выпадет на долю детей. Весы могут распознать ловушку и избежать нежелательных поступков. Главное — быть на стороне добра.

Дева

В прошлых жизнях многие Девы были сильными целителями. Однако не все жизни удавалось сохранить. Горечь утраты, ощущение собственного бессилия, глубокие страдания могут до сих пор сказываться на судьбе потомков. Современным Девам нужно стараться умножать радость в мире, несмотря на невзгоды.

Козерог

Представители этого знака работают с полной отдачей. Они готовы взвалить на свои плечи все труды мира. И за это платят наследники. Чтобы отдать кармический долг и не «наградить» им следующие поколения, Козерогам нужно уделять людям больше времени, чем работе.