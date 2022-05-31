Диетолог рассказал, кому стоит отказаться от чая

Окончательное решение об употреблении чая должен принимать лечащий врач. На возможность употреблять чай влияет возраст, индивидуальные особенности организма и характер заболевания, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал распространенные болезни, при которых стоит отказаться от употребления чая, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, напиток не рекомендуется употреблять страдающим гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка.

Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный. Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определенный риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка. Евгений Арзамасцев

Кофеин нежелательно употреблять и тем, кто страдает от бессонницы. Также чай может усугубить проблемы с ЖКТ.