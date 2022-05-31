Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказал, кому стоит отказаться от чая

диетолог чай советы Фото: pixabay
Окончательное решение об употреблении чая должен принимать лечащий врач. На возможность употреблять чай влияет возраст, индивидуальные особенности организма и характер заболевания, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал распространенные болезни, при которых стоит отказаться от употребления чая, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, напиток не рекомендуется употреблять страдающим гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка.

Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный. Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определенный риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка.Евгений Арзамасцев

Кофеин нежелательно употреблять и тем, кто страдает от бессонницы. Также чай может усугубить проблемы с ЖКТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
Интересное
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Их связь ведет к настоящей катастрофе: названы четыре пары знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления