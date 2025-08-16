#АЭС в Казахстане
Советы

Врач рассказала, кому не стоит пить чай с сахаром

чашка чая, напитки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 09:33 Фото: pixabay
Сладкий чай может спровоцировать чрезмерное употребление сахара, что может ухудшить состояние здоровья, сообщает Zakon.kz.

Это связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Титова.

"Добавление сахара в чай увеличивает калорийность напитка и может способствовать потреблению избыточного количества сахара в течение дня. Рекомендуемая норма потребления сахара в день для взрослого человека составляет не более 25 граммов, или 5-6 чайных ложек. Это касается как добавленного сахара, так и сахара, содержащегося в продуктах естественным образом, поэтому лучше максимально сократить количество сахара в чае, а лучше вообще от него отказаться", – отметила доктор.

При этом она отметила, что сам по себе напиток, безусловно, имеет множество плюсов, и небольшое количество сахара может улучшить его вкус, а также будет стимулировать потребление большего количества жидкости в течение дня.

Кроме того, небольшое количество сахара может дать быстрый прилив энергии, что будет полезно в определенных ситуациях, при тяжелой физической или умственной работе, которые могли привести к гипогликемии.

"Чай с сахаром можно употреблять при низком уровне сахара в крови (гипогликемии), после интенсивных физических нагрузок для восстановления запасов гликогена в мышцах. И если вам просто нравится вкус сладкого чая, но в умеренных количествах и при условии, что это не влияет на общее потребление сахара в рационе. Людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью следует быть особенно осторожными с потреблением сахара в чае и контролировать уровень глюкозы в крови", – заключила доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые заявили, что употребление черного чая без сахара связано с более низким риском преждевременной смерти, включая смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Андрей Дюсупов
