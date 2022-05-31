Сильный дождь в Алматы – объявлено штормовое предупреждение

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили, что c 31 мая по 2 июня в городе ожидается сильный дождь, сообщает Zakon.kz.