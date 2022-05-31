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Сильный дождь в Алматы – объявлено штормовое предупреждение

дождь, алматы, машины Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили, что c 31 мая по 2 июня в городе ожидается сильный дождь, сообщает Zakon.kz.
В связи с прогнозом сильных осадков, в период c 31 мая по 2 июня в горных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровней воды на реках. ДЧС Алматы

ДЧС города рекомендует:

  • во время сильных осадков в виде дождя постараться без необходимости не покидать здания и помещения;

  • не оставлять машины под деревьями;

  • следить за сигналами «112» оповещения и сообщениями СМИ, телевидения, радио.

По данным наблюдательных постов «Казселезащиты», на реках в бассейнах Киши и Улкен Алматы, Аксай, Каргалы обстановка стабильная.

Уровень рек в пределах нормы. В случае необходимости гидропосты в готовности к переходу на учащенный режим наблюдений. ДЧС Алматы

Также жителям города рекомендовали воздержаться от походов в горы.

31 мая в горах Алматы ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе 17-22 м/с. ДЧС Алматы
Анастасия Стативкина
Алматы
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