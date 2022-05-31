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Более 35 тысяч поддельных билетов было напечатано на финал ЛЧ-2022

Футбол Скандал с билетами Фото: Instagram/lequipe
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддельные бумажные билеты, с которыми пришли на финальный матч Лиги чемпионов английские фанаты, были произведены промышленным методом, сообщает Zakon.kz.

Ситуация на финале Лиги чемпионов вышла из-под контроля из-за фанатов английского клуба и решения УЕФА выдавать бумажные билеты на матч. От 30 до 40 тыс. британских болельщиков пришли к стадиону с фальшивыми билетами, а некоторые были вообще без билетов, передает L'Equipe.

Билеты по требованию клуба «Ливерпуль» были изготовлены в бумажном виде. Все 22 тыс. английских билетов были бумажными, что способствовало массовому промышленному мошенничеству. По предварительной оценке, 70% билетов оказались поддельными.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен

С другой стороны, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обратилась к УЕФА с просьбой о том, чтобы 2700 человек, которые не смогли присутствовать на матче, получили компенсацию.

В свою очередь, УЕФА заказала независимое расследование о произошедшем 28 мая в Париже. Руководителем этой комиссии по расследованию назначен португальский политик Тьягу Брандау Родригеш. С целью гарантии независимого статуса португалец согласился выполнить работу бесплатно.

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Куандык Шынасилов
УЕФА Франция
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