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Полицейский стал жертвой нападения на Елисейских полях в Париже

молодой человек во Франции напал на полицейских с ножом, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 01:56 Фото: pixabay
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что мужчина с ножом напал на сотрудника полиции на Елисейских полях в Париже, сообщает Zakon.kz.

Телеканал BFMTV информирует о том, что подозреваемого "обезвредили".

"Полицейский стал жертвой нападения в восьмом округе Парижа, после того, как прибыл по вызову сотрудников, охранявших магазин. Преступник был немедленно обезврежен полицейскими, обеспечивавшими безопасность", – заявил глава МВД.

Как уточняется, полицейских вызвали охранники бутика Louis Vuitton, просившие оказать помощь с "нежелательной персоной". Когда они прибыли в магазин, мужчина достал нож и попытался сбежать. Во время погони он развернулся и напал на одного из патрульных.

По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса, нападавший дважды пытался ударить полицейских ножом. Один из стражей порядка использовал газовый баллончик, чтобы отогнать агрессора. Однако тот успел нанести удар ножом в заднюю часть шеи. После этого другой полицейский выстрелил из табельного оружия в нападавшего.

"Пострадавший полицейский находится в крайне тяжелом состоянии, у него серьезная рана. На данном этапе его жизни ничего не угрожает, я смог встретиться с ним и поговорить, прежде чем его госпитализировали", – рассказал Нуньес.

Он добавил, что преступника также увезли в тяжелом состоянии, "возможно у него была остановка сердца".

Как уточняется, подозреваемому 27 лет, он является иностранцем, однако легально проживает на территории Франции.

Отметим, что в апреле в ЗКО на спасателя тоже напал с ножом мужчина. Подозреваемого арестовали.

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