Зинедин Зидан назвал фаворита «Ролан Гаррос – 2022»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который на днях побывал на финале Лиги чемпионов, поделился своим мнением, кого считает основным фаворитом нынешнего «Ролан Гаррос», сообщает Zakon.kz.

Столица Франции в эти дни является центром мирового спорта. Прошел финал Лиги чемпионов, также на кортах Парижа проходит Чемпионат мира по теннису на грунте. Знаменитый француз Зизу, помимо футбола, страстный поклонник тенниса. Он часто посещает матчи французского первенства.

Всегда приятно находиться здесь, в такой непринужденной атмосфере наблюдать, как великие спортсмены делают свое дело. «Ролан Гаррос» – легендарное место, поэтому всякий раз, когда у нас появляется возможность приехать сюда, мы это делаем. Футболист Зинедин Зидан

Пресс-служба Roland Garros поинтересовалась у знаменитого футболиста и тренера, кого он считает главным претендентом на победу в этом году на парижских площадках.

Фаворит «Ролан Гаррос»? Новое поколение – это, конечно, здорово. Но я из старшего поколения. Мы будем и дальше стараться продвигать Рафаэля Надаля в качестве фаворита, если он сможет. Он все еще здесь, так что это было бы здорово. Но, с другой стороны, это правда, новое поколение во главе с Карлосом Алькарасом в конечном итоге возьмет верх. Зинедин Зидан

Фото: Instagram/itftennis

Тем временем 31 мая последним запуском на корт Филипа Шатрие выйдут Рафаэль Надаль и Новак Джокович. На кону путевка в полуфинал чемпионата Франции.

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