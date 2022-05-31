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Димаш Кудайберген в новом клипе восхитил фанатов актерской игрой

новый клип, комментарии Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген опубликовал новый клип Okay. Эту композицию написали для артиста композитор Игорь Крутой и музыкант Игорь Николаев, сообщает Zakon.kz.

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Комментаторы оставили восторженные комментарии под видео.

  • Димаш, тебе пора сниматься в большом кино!

  • Клип и песня – это единое целое! Все детали сошлись в единый пазл!

  • Огромное удовольствие смотреть. А как сыграно!

  • Клип шикарный, ты потрясающий актер!

  • Пробило до слез! Эта песня, этот сюжет, твоя талантливая актерская игра!

  • Впечатлена игрой главных героев! Димаш – ты прирожденный не только певец, но и актер!

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан
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