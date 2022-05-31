Димаш Кудайберген в новом клипе восхитил фанатов актерской игрой
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген опубликовал новый клип Okay. Эту композицию написали для артиста композитор Игорь Крутой и музыкант Игорь Николаев, сообщает Zakon.kz.
Новую песню для Кудайбергена написали Крутой и Николаев
Новость по теме
Комментаторы оставили восторженные комментарии под видео.
Димаш, тебе пора сниматься в большом кино!
Клип и песня – это единое целое! Все детали сошлись в единый пазл!
Огромное удовольствие смотреть. А как сыграно!
Клип шикарный, ты потрясающий актер!
Пробило до слез! Эта песня, этот сюжет, твоя талантливая актерская игра!
Впечатлена игрой главных героев! Димаш – ты прирожденный не только певец, но и актер!
0
Показать комментарии