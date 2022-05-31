Народный герой Казахстана стал заместителем главнокомандующего Нацгвардией

Открытые кадровые назначения прошли в системе МВД Казахстана. Руководство ведомства изучило кандидатов на должности руководителей управлений полиции, заместителей начальника департамента полиции и главнокомандующего Национальной гвардией, передает Zakon.kz.

Министр и его заместители рассмотрели кандидатуру «Халық қаһарманы» Кайрата Умбетова на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

Вы сами знаете, какой он героический поступок совершил. Прикрыл солдата срочной службы своим телом от взрыва гранаты. Получил разные осколочные ранения. Прошел все ступени и во всех регионах страны отслужил. Кайрат Жарылкасынович, необходимо закалять морально-психологическое состояние гвардейцев, провести воспитательную работу с солдатами. Думаю, ваш личный пример послужит образцом для подражания. Надеюсь, что вашим назначением мы укрепим Национальную гвардию. Министр МВД Марат Ахметжанов

В 2016 году Кайрат Умбетов спас солдата. Он прикрыл его своим телом от боевой гранаты. Граната взорвалась во время выполнения упражнения в учебном центре Карагандинского соединения.

Также приказом министра внутренних дел назначены: