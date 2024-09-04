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Законодательство РК

Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии РК

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 17:23 Фото: pexels
В Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 4 сентября. В распространяемом сообщении говорилась, что задержан замглавнокомандующего по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин по факту получения взятки в 2023 году. 

В пресс-службе МВД РК подтвердили информацию.

"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", – прокомментировали в ведомстве.

Утром 4 сентября из Алматинской области пришли новости о задержании акима Илийского района по подозрению в коррупционной деятельности. 

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