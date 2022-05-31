Экс-генпрокурор Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку

Бывший министр культуры Великобритании и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра после неоднократных скандалов, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, обвинения против Бориса Джонсона выдвинуты на фоне скандала с незаконными вечеринками, а также из-за нарушения других правил на протяжении всего срока его пребывания на посту премьер-министра Великобритании.

Джереми Райт является членом парламента Кенилворта и Саутэма. Присоединившись к 25 депутатам-консерваторам, призывающим Бориса Джонсона сложить свои полномочия, на своем сайте Райт заявил, что «не может быть уверен, что премьер-министр сознательно ввел в заблуждение Палату общин».

Он добавил, что скандал с вечеринками нанес реальный и долговременный ущерб репутации не только этого правительства, но и институтов власти в целом.

Как отметил в своем письме бывший генпрокурор Англии, подрыв доверия может привести к тому, что граждане в следующий раз просто не подчинятся распоряжению правительства.

Вероятно, что правительству снова придется просить граждан этой страны следовать правилам, которые будет трудно соблюдать, и идти на жертвы, которые будет трудно вынести, чтобы служить или сохранить высшее благо. Коллективные последствия отказа тех граждан сделать это снова могут быть серьезными, – добавил он.

Ранее члены парламента Великобритании неоднократно обращались с письмом о недоверии премьер-министру, призывая Бориса Джонсона отказаться от своей должности.

28 мая в СМИ появилась публикация о том, что пять членов парламента Великобритании от консервативной партии письменно обратились к главе правительства Джонсону с просьбой об отставке. Это произошло после отчета о расследовании вечеринок чиновников на Даунинг-стрит во время национального карантина — COVID-19.