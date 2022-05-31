Как можно использовать дрон в Казахстане — в МИИР напомнили правила

Правила эксплуатации дронов в воздушном пространстве Казахстана напомнили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает Zakon.kz.

Во всем мире динамично развивается беспилотная авиация. Поскольку полеты беспилотников могут оказывать влияние на полеты гражданских воздушных судов и нередко выполняются без соблюдения мер безопасности, в последнее время все больше создаются условия для неприемлемых рисков в области обеспечения безопасности полетов. Пресс-служба КГА

В этой связи АО «Авиационная администрация Казахстана» КГА МИИР РК были разработаны «Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан».

Правила утверждены приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года №706.

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА

Фото: пресс-служба КГА