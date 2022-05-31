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«На 10 девчонок по статистике 9 ребят»: в Казахстане растет «нехватка» девушек

статистика, численность парней и девушек Фото: Zakon.kz
По статистике на начало 2022 года в Казахстане проживает 19,18 млн человек: 9,31 млн – мужчины, 9,86 млн – женщины. Доля женщин сократилась до 51,43%, сообщает Zakon.kz.

Как заявляют аналитики ranking.kz, доля женщин год от года сокращается.

Количество молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в стране сократилась за год на 0,1%, составив 1,83 млн человек. Число молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросло на 0,1%, до 1,92 млн. Эта динамика — стабильный тренд, — заявляют исследователи.

Среди молодых людей «брачного» возраста (до 28 лет) на 1 тыс. парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается – девушек становится все меньше, говорится в отчете.

Таким образом, как отмечают аналитики, стереотип, провозглашающий, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» не имеет (и не имел) к Казахстану ровным счетом никакого отношения.

По статистике в Казахстане девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тыс. малышек против 230,3 тыс. малышей, то есть девочки составили лишь 48,4% от общей численности новорожденных.
Анастасия Московчук
Казахстан
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