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Мировые цены на нефть продолжают расти

станция Фото: pixabay
Мировые цены на нефть во вторник утром поднялись почти на 2%. Цена фьючерсов Brent составила выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 12:35 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель. А июльских — на 1,95%, до 124,04 доллара, сообщает 1prime.ru.

Июльские фьючерсы на WTI подорожали в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.

Накануне мировые цены показали рост на ожидании новостей о решении ЕС относительно импорта энергоресурсов из России, а также на ситуации вокруг задержания греческих танкеров Ираном.

Ирина Лукичева
США
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