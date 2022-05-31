Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть во вторник утром поднялись почти на 2%. Цена фьючерсов Brent составила выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 12:35 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель. А июльских — на 1,95%, до 124,04 доллара, сообщает 1prime.ru.

Июльские фьючерсы на WTI подорожали в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.

Накануне мировые цены показали рост на ожидании новостей о решении ЕС относительно импорта энергоресурсов из России, а также на ситуации вокруг задержания греческих танкеров Ираном.