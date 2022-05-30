Цена нефти растет на опасениях вокруг ее поставок

Мировые цены продолжают расти на ожидании новостей о решении ЕС относительно импорта энергоресурсов из России и ситуации вокруг задержания греческих танкеров Ираном, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 16:24 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,43%, до 116,06 доллара за баррель, июльских – на 0,28%, до 119,77 доллара.

Ранее цена поднималась до 120,5 доллара – максимума за два месяца, или на 0,8%.

Июльские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 0,32%, до 115,44 доллара за баррель. Утром эта нефть поднималась в цене на 0,9%, – отмечается в сообщении Прайм.

Уточняется, что влияние на рост оказывает оценка рынками рисков перспектив поставок нефти в связи с продолжающимися переговорами в ЕС, где одной из обсуждаемых тем будут ограничения на поставки энергоресурсов из России.

Отметим, что главы ЕС запланировали в Брюсселе встречу на внеочередном саммите, где планируют обсудить, кроме всего прочего, и ограничения или запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Также опасения для нефтяных поставок несут и новости вокруг ситуации с греческими танкерами, которые были захвачены иранскими военными в Персидском заливе.