Дефицит сахара в Нур-Султане: Султанов рассказал, когда товар появится в магазинах

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал, почему возник дефицит сахара в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, это связано с запретом на экспорт, введенным Российской Федерацией.

В рамках решения совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года РК предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тыс. тонн до 31 августа 2022 года, — говорится в ответе Султанова на вопрос одного из жителей Нур-Султана на портале «Открытый диалог».

Кроме того, министр уточнил, что в настоящее время на железнодорожных путях по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тыс. тонн).

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Как заявил министр, 30 мая сахар поступил в Нур-Султан.

Сахар закуплен одной крупной торговой сетью. Его развезут по торговым объектам, и на следующий день продукт можно будет найти в наличии на полках. Бахыт Султанов

Ранее в Минсельхозе рассказали, что «вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства».