Казахстану важно сохранять тесные связи с крупными геополитическими игроками — эксперт
Кампания по проведению конституционного референдума перешла в свою финальную фазу. 5 июня 2022 года граждане Казахстана выразят свою позицию относительно предлагаемых изменений в Основной закон. С точки зрения эксперта Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик, важно, чтобы изменения конституционных основ были в полной мере поддержаны народом.
Свою поддержку курсу на выстраивание более сбалансированной системы государственной власти и расширение гражданского диалога уже выразил Нурсултан Назарбаев. Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик
В своем интервью политологу Данияру Ашимбаеву Первый Президент четко дал понять, что Конституция остается живым механизмом, который должен адаптироваться к современным политическим реалиям, отметила Лидия Пархомчик.
Казахстанское общество действительно обозначило запрос на реформирование и большую открытость. Однако это не означает отказ от базовых для казахстанской политики основ. Многовекторная внешнеполитическая стратегия, оформившаяся в период руководства Первого Президента, наиболее оптимально позволяет отстаивать интересы страны. Лидия Пархомчик
По мнению эксперта, находясь в турбулентной геополитической среде, Казахстану важно сохранять тесные партнерские отношения с крупными геополитическими игроками.
Долгосрочные приоритеты страны предполагают сохранение доверительных отношений со всеми ближайшими соседями, а также с государствами западного мира.
Нужно признать, что именно сбалансированная политика позволила Казахстану предотвратить появление предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций на международной арене. В особенности это касается вопроса разрешения территориальных споров. В настоящее время наша страна не сталкивается с вызовами и угрозами государственному суверенитету. Лидия Пархомчик
Понятия суверенитета и территориальной целостности неразрывно связаны с Конституцией Казахстана, подчеркнула эксперт.
Именно в ней нашли свое отражение основополагающие цели и принципы государственного строительства. В данном контексте важно, чтобы изменения конституционных основ были в полной мере поддержаны народом. Лидия Пархомчик