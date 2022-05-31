Казахстану важно сохранять тесные связи с крупными геополитическими игроками — эксперт

Находясь в турбулентной геополитической среде, Казахстану важно сохранять доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, а также с государствами западного мира. Об этом в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказала эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик.

Кампания по проведению конституционного референдума перешла в свою финальную фазу. 5 июня 2022 года граждане Казахстана выразят свою позицию относительно предлагаемых изменений в Основной закон. С точки зрения эксперта Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик, важно, чтобы изменения конституционных основ были в полной мере поддержаны народом.

Свою поддержку курсу на выстраивание более сбалансированной системы государственной власти и расширение гражданского диалога уже выразил Нурсултан Назарбаев. Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик

В своем интервью политологу Данияру Ашимбаеву Первый Президент четко дал понять, что Конституция остается живым механизмом, который должен адаптироваться к современным политическим реалиям, отметила Лидия Пархомчик.

Казахстанское общество действительно обозначило запрос на реформирование и большую открытость. Однако это не означает отказ от базовых для казахстанской политики основ. Многовекторная внешнеполитическая стратегия, оформившаяся в период руководства Первого Президента, наиболее оптимально позволяет отстаивать интересы страны. Лидия Пархомчик

По мнению эксперта, находясь в турбулентной геополитической среде, Казахстану важно сохранять тесные партнерские отношения с крупными геополитическими игроками.

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Долгосрочные приоритеты страны предполагают сохранение доверительных отношений со всеми ближайшими соседями, а также с государствами западного мира.

Нужно признать, что именно сбалансированная политика позволила Казахстану предотвратить появление предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций на международной арене. В особенности это касается вопроса разрешения территориальных споров. В настоящее время наша страна не сталкивается с вызовами и угрозами государственному суверенитету. Лидия Пархомчик

Понятия суверенитета и территориальной целостности неразрывно связаны с Конституцией Казахстана, подчеркнула эксперт.