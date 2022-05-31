Как подростку получить первичное удостоверение личности

Фото: НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»

По закону при достижении 16 лет казахстанцы должны получить свое первое удостоверение личности. Как его оформить — один из самых популярных запросов в ЦОНах страны.