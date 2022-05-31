Как подростку получить первичное удостоверение личности
Фото: НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
По закону при достижении 16 лет казахстанцы должны получить свое первое удостоверение личности. Как его оформить — один из самых популярных запросов в ЦОНах страны.
За оформлением удостоверения один из родителей и сам подросток обращаются в ЦОН. При себе нужно иметь три документа – свидетельство о рождении подростка, удостоверение личности одного из родителей, квитанцию об оплате госпошлины, которая составляет 0,2 МРП (636 тенге). При наличии также предоставляется паспорт.НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
При оформлении документа обязательно присутствие самого ребенка.
Кроме того, при разном гражданстве родителей нужно приложить нотариально заверенное заявление-согласие от родителя-иностранца на получение ребенком документов, удостоверяющих личность гражданина Казахстана.НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
Срок действия удостоверения – 10 лет.
Партнерский материал
0
Показать комментарии