Как онлайн получить удостоверение личности

Казахстанцы теперь могут получить новое удостоверение личности полностью онлайн, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 июня 2025 года в eGov.kz, на портале запущен проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.

"Заменить удостоверение личности можно только по истечении срока действия документа – не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности. Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней", – рассказали в eGov.kz.

Инструкция по подаче заявки на перевыпуск документа:

На портале eGov.kz перейдите в раздел "Гражданам", затем – "Гражданство-миграция-иммиграция". Выберите "Выдача удостоверения/паспорта РК". Заполните все поля, укажите вид документа на заказ и нажмите "Продолжить". Укажите региональный пункт для явки за документом. Загрузите фотографию согласно требованиям. Загрузите фотографию подписи согласно требованиям. Дождитесь окончания проверки валидности фотографии и нажмите "Подписать запрос". Выберите способ подписания заявки. Нажмите "Обновить статус" и дождитесь загрузки способа оплаты. Выберите способ оплаты и после ее проведения нажмите "Счет оплачен". После обработки запроса вам придет уведомление о готовности вашего документа.

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