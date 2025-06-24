Как онлайн получить удостоверение личности
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы теперь могут получить новое удостоверение личности полностью онлайн, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 24 июня 2025 года в eGov.kz, на портале запущен проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.
"Заменить удостоверение личности можно только по истечении срока действия документа – не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности. Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней", – рассказали в eGov.kz.
Инструкция по подаче заявки на перевыпуск документа:
- На портале eGov.kz перейдите в раздел "Гражданам", затем – "Гражданство-миграция-иммиграция".
- Выберите "Выдача удостоверения/паспорта РК".
- Заполните все поля, укажите вид документа на заказ и нажмите "Продолжить".
- Укажите региональный пункт для явки за документом.
- Загрузите фотографию согласно требованиям.
- Загрузите фотографию подписи согласно требованиям.
- Дождитесь окончания проверки валидности фотографии и нажмите "Подписать запрос".
- Выберите способ подписания заявки.
- Нажмите "Обновить статус" и дождитесь загрузки способа оплаты.
- Выберите способ оплаты и после ее проведения нажмите "Счет оплачен".
- После обработки запроса вам придет уведомление о готовности вашего документа.
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