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Советы

Как онлайн получить удостоверение личности

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:55 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы теперь могут получить новое удостоверение личности полностью онлайн, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 июня 2025 года в eGov.kz, на портале запущен проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома.

"Заменить удостоверение личности можно только по истечении срока действия документа – не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности. Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней", – рассказали в eGov.kz.

Инструкция по подаче заявки на перевыпуск документа:

  1. На портале eGov.kz перейдите в раздел "Гражданам", затем – "Гражданство-миграция-иммиграция".
  2. Выберите "Выдача удостоверения/паспорта РК".
  3. Заполните все поля, укажите вид документа на заказ и нажмите "Продолжить".
  4. Укажите региональный пункт для явки за документом. 
  5. Загрузите фотографию согласно требованиям.
  6. Загрузите фотографию подписи согласно требованиям.
  7. Дождитесь окончания проверки валидности фотографии и нажмите "Подписать запрос".
  8. Выберите способ подписания заявки.
  9. Нажмите "Обновить статус" и дождитесь загрузки способа оплаты.
  10. Выберите способ оплаты и после ее проведения нажмите "Счет оплачен".
  11. После обработки запроса вам придет уведомление о готовности вашего документа.

Ранее казахстанцам рассказали, как в eGov Mobile проверить, не утекли ли личные сведения в Даркнет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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