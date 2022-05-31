Бюджету Казахстана не хватает прозрачности — эксперт

В 2021 году в мировом рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 58 баллов, в этом году этот показатель вырос до 63 баллов. Но все равно РК обогнали Кыргызстан и Монголия, сообщила президент центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова, передает корреспондент Zakon.kz.

У нас примерно такая же система, как в России. Тем не менее у России 73 балла, а мы все еще на 10 баллов ниже. Казахстан в 2019 году предоставлял ограниченную информацию по бюджету. В этом году мы уже даем гражданскому обществу достаточно информации, чтобы оно могло вести свободные дебаты... Но нас по открытости бюджета обогнали Кыргызстан и Монголия, значит, мы что-то упускаем. Я призываю нас всех следить за тем, чтобы возможностей у гражданского общества участвовать в обсуждении бюджета было больше. Президент центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова

Спикер пояснила, что основной документ, по которому ставятся оценки, это проект бюджета. Из 110 вопросов к нему относятся 55.

Это самый важный документ, по которому гражданское общество может судить – что планируется, какая социально-экономическая политика, какая инфраструктурная, что будет изменено. К сожалению, именно по этому документу у нас самый низкий балл – всего 49. Поэтому нам надо работать по доступности проекта гражданского бюджета. Когда бюджет подается, там нет информации (по объемам выделенных средств за прошлые годы. – Прим. ред.). Поэтому очень сложно сопоставлять, больше это было или меньше. У нас не публикуется четкой связи между социальной политикой и конкретными нефинансовыми показателями: мы публикуем, сколько денег выделяется на транспорт, инфраструктуру, но мы не говорим, сколько дорог мы построили, сколько зданий возведено. Жанар Джандосова

По словам исследователя, все эти нефинансовые показатели также должны быть в бюджете. Недостатком является и то, что экоштрафы «поступают в общий котел и расходуются потом на разные мероприятия», хотя, добавила эксперт, «должны идти на то, чтобы исправлять экологические проблемы». То же самое и по штрафам за нарушения правил дорожного движения – они, убеждена Джандосова, должны идти на улучшение транспортной инфраструктуры.