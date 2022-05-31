Бюджету Казахстана не хватает прозрачности — эксперт
Фото: Zakon.kz
В 2021 году в мировом рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 58 баллов, в этом году этот показатель вырос до 63 баллов. Но все равно РК обогнали Кыргызстан и Монголия, сообщила президент центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас примерно такая же система, как в России. Тем не менее у России 73 балла, а мы все еще на 10 баллов ниже. Казахстан в 2019 году предоставлял ограниченную информацию по бюджету. В этом году мы уже даем гражданскому обществу достаточно информации, чтобы оно могло вести свободные дебаты... Но нас по открытости бюджета обогнали Кыргызстан и Монголия, значит, мы что-то упускаем. Я призываю нас всех следить за тем, чтобы возможностей у гражданского общества участвовать в обсуждении бюджета было больше. Президент центра исследований «Сандж» Жанар Джандосова
Спикер пояснила, что основной документ, по которому ставятся оценки, это проект бюджета. Из 110 вопросов к нему относятся 55.
Это самый важный документ, по которому гражданское общество может судить – что планируется, какая социально-экономическая политика, какая инфраструктурная, что будет изменено. К сожалению, именно по этому документу у нас самый низкий балл – всего 49. Поэтому нам надо работать по доступности проекта гражданского бюджета. Когда бюджет подается, там нет информации (по объемам выделенных средств за прошлые годы. – Прим. ред.). Поэтому очень сложно сопоставлять, больше это было или меньше. У нас не публикуется четкой связи между социальной политикой и конкретными нефинансовыми показателями: мы публикуем, сколько денег выделяется на транспорт, инфраструктуру, но мы не говорим, сколько дорог мы построили, сколько зданий возведено. Жанар Джандосова
По словам исследователя, все эти нефинансовые показатели также должны быть в бюджете. Недостатком является и то, что экоштрафы «поступают в общий котел и расходуются потом на разные мероприятия», хотя, добавила эксперт, «должны идти на то, чтобы исправлять экологические проблемы». То же самое и по штрафам за нарушения правил дорожного движения – они, убеждена Джандосова, должны идти на улучшение транспортной инфраструктуры.
Нам нужна большая детализация. И нам нужны общественный диалог и общественное участие. Мы должны требовать возможности обсуждать какие-то инфраструктурные проекты. Если бы общество было привлечено к обсуждению проекта строительства LRT, то никогда бы мы вдруг не решили построить то, что сейчас ярмом висит на нашем бюджете. Никогда бы не случились инфраструктурные затраты, от которых мы сейчас страдаем. Это общественное участие очень важно на этапе формирования бюджета. Жанар Джандосова
0
Показать комментарии