Бюджет Казахстана исполнен, но что не так с бюджетом – анализ эксперта

Итоговое исполнение параметров бюджета Казахстана за 2024 года содержит неприятный парадокс: "дыра" в республиканском бюджете компенсирована за счет профицита местных бюджетов и привлечения рекордных трансфертов и займов, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства финансов Казахстана на 1 января 2025 года совокупные доходы государственного бюджета, включающий республиканский и местный бюджеты, составили 27,1 трлн тенге, где налоговые поступления составили 19,7 трлн тенге, и исполнены они на 101,7% к обновленному плану года, а к изначальному бюджету – на 90%. При этом, как отмечает экономист Галымжан Айтказин, исполнение по доходам на уровне составило 98,4% к плану периода. Общие расходы госбюджета составил за этот же период 30,3 трлн тенге, а исполнение к плану составило 98,1%.

Что касается республиканского бюджета (центральное правительство), то всего доходы составили 19,6 трлн тенге, где налоговые поступления составили 12,3 трлн тенге при обновленном плане в 12,7 трлн тенге (или исполнение 97,7%). При этом, эксперт обращает внимание на тот факт, что к изначально утвержденному плану бюджета в 15,8 трлн тенге исполнение было 78,1%.

"Бюджет рекордно недосчитался к изначально утвержденному налогу на добавленную стоимость (НДС) и корпоративному подоходному налогу (КПН). По НДС в бюджет поступило 5,2 трлн тенге (70,5% к плану) и по КПН поступления составили 3,7 трлн тенге или 76,1% к плану". Галымжан Айтказин

С учетом акций АО "Казатомпрома" за 12 месяцев республиканский бюджет получил 6,1 трлн тенге трансфертов из Нацфонда Казахстана. Кроме того, в бюджет поступило займов на 7,0 трлн тенге хотя изначально в бюджете планировалось привлечь 6,6 трлн тенге.

Фото: tengenomika

Дефицит госбюджета за 2024 год составил порядка 3,6 трлн тенге, а заявленный ненефтяной дефицит госбюджета оказался на исторически высоком уровне в 10,8 трлн тенге.

"Масштаб кризиса госфинансов в 2024 году достиг своего апофеоза, когда республиканский бюджет привлекает трансфертами, займами, неналоговыми поступлениями 14,3 трлн тенге, при том, что собирает налогов лишь на 12,3 трлн тенге. Попутно взлетел ненефтяной дефицит бюджета поскольку трансферты из Нацфонда стали рекордными". Галымжан Айтказин

Эта катастрофичная ситуация является одной из основополагающих факторов для проведения фискальных реформ, в том числе по изменению Налогового кодекса. – считает экономист.

"Вновь и вновь призываем заняться фискальной консолидацией полноценно и по всему определению этого термина. То есть, привести в порядок планирование и прогнозирование доходов и расходов, обратив особое внимание на бюджетные правила. Заняться сокращением неэффективных и неприоритетных трат, а также увеличением бюджета развития". Галымжан Айтказин

Напомним, что премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева раскритиковал распределение республиканского бюджета, обратив внимание на ту же проблему: недостаточный объем "бюджета развития".

В развитых странах бюджет развития достигает 25% от всех расходов государства. У нас же – 8%. Из почти 26 трлн тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 трлн тенге. Все остальное – это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы.

Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития, – заявил Олжас Бектенов.

Глава Кабмина подчеркнул, что в таких условиях обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно. Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы, где основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость.