Советы юриста: можно ли вернуть в магазин оплаченный ранее сертификат
Купила в магазине одежды сертификат на сумму 15 тыс. тенге. Подарила его своей золовке. Через 15 дней примерно пошли вместе с ней купить ей что-то, однако в магазине не нашли подходящую ей одежду. И потребовали у хозяйки вернуть деньги за сертификат. Но она отказала нам в этой просьбе, сказав, что сертификат обмену и возврату не подлежит. Имеем ли мы право вернуть деньги за неиспользованный сертификат? К тому же, в магазине нет вывески о том, что сертификат возврату и обмену не подлежит, – прозвучал вопрос.
По словам специалистов, в случае с подарочным сертификатом деньги, которые были переданы магазину, являются предоплатой (авансированием) в счет будущего приобретения товара.
Но при этом говорить о заключении между клиентом и магазином какого-либо договора купли-продажи оснований нет, поскольку между сторонами отсутствует соглашение о существенном условии любого договора, в том числе договора купли-продажи – его предмете.Специалисты юридической клиники НАРХОЗ
В связи с этим юристы полагают, что предъявитель сертификата имеет право потребовать возврата указанной в нем суммы.
В случае отказа магазина в удовлетворении ваших требований может быть применена ст. 953 Гражданского Кодекса РК: лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.Специалисты юридической клиники НАРХОЗ