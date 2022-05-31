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Советы юриста: можно ли вернуть в магазин оплаченный ранее сертификат

советы юриста Фото: Zakon.kz
Специалисты юридической клиники НАРХОЗ рассказали, можно ли вернуть в магазин сертификат, купленный в качестве подарка, сообщает Zakon.kz.

Купила в магазине одежды сертификат на сумму 15 тыс. тенге. Подарила его своей золовке. Через 15 дней примерно пошли вместе с ней купить ей что-то, однако в магазине не нашли подходящую ей одежду. И потребовали у хозяйки вернуть деньги за сертификат. Но она отказала нам в этой просьбе, сказав, что сертификат обмену и возврату не подлежит. Имеем ли мы право вернуть деньги за неиспользованный сертификат? К тому же, в магазине нет вывески о том, что сертификат возврату и обмену не подлежит, – прозвучал вопрос.

По словам специалистов, в случае с подарочным сертификатом деньги, которые были переданы магазину, являются предоплатой (авансированием) в счет будущего приобретения товара.

Но при этом говорить о заключении между клиентом и магазином какого-либо договора купли-продажи оснований нет, поскольку между сторонами отсутствует соглашение о существенном условии любого договора, в том числе договора купли-продажи – его предмете.Специалисты юридической клиники НАРХОЗ

В связи с этим юристы полагают, что предъявитель сертификата имеет право потребовать возврата указанной в нем суммы.

В случае отказа магазина в удовлетворении ваших требований может быть применена ст. 953 Гражданского Кодекса РК: лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.Специалисты юридической клиники НАРХОЗ
Лариса Черненко
Советы юриста
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