Советы юриста: можно ли вернуть в магазин оплаченный ранее сертификат

Специалисты юридической клиники НАРХОЗ рассказали, можно ли вернуть в магазин сертификат, купленный в качестве подарка, сообщает Zakon.kz.

Купила в магазине одежды сертификат на сумму 15 тыс. тенге. Подарила его своей золовке. Через 15 дней примерно пошли вместе с ней купить ей что-то, однако в магазине не нашли подходящую ей одежду. И потребовали у хозяйки вернуть деньги за сертификат. Но она отказала нам в этой просьбе, сказав, что сертификат обмену и возврату не подлежит. Имеем ли мы право вернуть деньги за неиспользованный сертификат? К тому же, в магазине нет вывески о том, что сертификат возврату и обмену не подлежит, – прозвучал вопрос.

По словам специалистов, в случае с подарочным сертификатом деньги, которые были переданы магазину, являются предоплатой (авансированием) в счет будущего приобретения товара.

Но при этом говорить о заключении между клиентом и магазином какого-либо договора купли-продажи оснований нет, поскольку между сторонами отсутствует соглашение о существенном условии любого договора, в том числе договора купли-продажи – его предмете. Специалисты юридической клиники НАРХОЗ

В связи с этим юристы полагают, что предъявитель сертификата имеет право потребовать возврата указанной в нем суммы.