Группа «ККС»: Предстоящий референдум – фундамент масштабных преобразований страны
Накануне во всех дочерних предприятиях группы – ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Энергопоток», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» – состоялись собрания коллективов.
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»
На мероприятиях были подробно разъяснены новшества и особенности поправок в Конституцию страны, отмечены важность и масштабность референдума, дающего мощный импульс развитию страны и закладывающего прочный фундамент для будущих преобразований, которые положительно отразятся на каждом гражданине страны.
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»
Было подчеркнуто, что Казахстан встал на путь коренных преобразований, провозгласил непререкаемым приоритетом верховенство закона и защиту интересов, прав и свобод граждан.
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»
Об этом свидетельствуют такие поправки, как создание Конституционного суда, выборы депутатов Мажилиса Парламента по смешанной избирательной системе, в том числе по одномандатным округам, усиление роли уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, объявление земли, воды, природных ресурсов страны принадлежащими народу.
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»
Работники группы «Казахстанские коммунальные системы» во всех регионах присутствия заверили, что всецело поддерживают инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева и готовы проявить активную гражданскую позицию, принять участие в голосовании на республиканском референдуме.
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»
Фото: «Казахстанские коммунальные системы»