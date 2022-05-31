Группа «ККС»: Предстоящий референдум – фундамент масштабных преобразований страны

Группа компаний «Казахстанские коммунальные системы», представленная в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также городе республиканского значения Шымкенте, высказала поддержку проведения референдума по поправкам в Конституцию.

Накануне во всех дочерних предприятиях группы – ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ТОО «Энергопоток», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» – состоялись собрания коллективов.

Фото: «Казахстанские коммунальные системы»

На мероприятиях были подробно разъяснены новшества и особенности поправок в Конституцию страны, отмечены важность и масштабность референдума, дающего мощный импульс развитию страны и закладывающего прочный фундамент для будущих преобразований, которые положительно отразятся на каждом гражданине страны.

Фото: «Казахстанские коммунальные системы»

Было подчеркнуто, что Казахстан встал на путь коренных преобразований, провозгласил непререкаемым приоритетом верховенство закона и защиту интересов, прав и свобод граждан.

Фото: «Казахстанские коммунальные системы»

Об этом свидетельствуют такие поправки, как создание Конституционного суда, выборы депутатов Мажилиса Парламента по смешанной избирательной системе, в том числе по одномандатным округам, усиление роли уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, объявление земли, воды, природных ресурсов страны принадлежащими народу.

Фото: «Казахстанские коммунальные системы»

Работники группы «Казахстанские коммунальные системы» во всех регионах присутствия заверили, что всецело поддерживают инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева и готовы проявить активную гражданскую позицию, принять участие в голосовании на республиканском референдуме.

Фото: «Казахстанские коммунальные системы»