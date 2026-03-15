Общество

Жители Мангистау активно идут на участки референдума

референдум, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:20 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Мангистауской области стартовал республиканский референдум по вопросу новой Конституции.

С самого утра в регионе открылись сотни участков для голосования, куда жители приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию и принять участие в одном из важнейших общественно-политических событий страны.

"Сегодня в Мангистауской области начал работу 261 референдумный участок, из которых 12 являются закрытыми. Все участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00", – сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

По официальным данным, общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме в регионе, составляет 444 198 человек.

Несмотря на раннее утреннее время, на избирательных участках уже наблюдается высокая активность жителей. Мангистаусцы приходят на участки, чтобы сделать свой выбор.

По мнению наблюдателей, это свидетельствует о высокой гражданской ответственности и вовлеченности населения региона в важное общественно-политическое событие страны.

На всех участках созданы необходимые условия для комфортного и доступного голосования. Процесс организован в соответствии с требованиями законодательства и проходит в открытой и прозрачной форме.

Работу комиссий сопровождают наблюдатели, которые следят за соблюдением законности и прозрачности процедуры голосования.

В разрезе региона наибольшее количество референдумных участков расположено в Актау – здесь работают 94 участка.

"В городе Жанаозене открыт 41 участок для голосования. В Мунайлинском районе работают 42 участка, в Бейнеуском районе – 30, в Мангистауском районе – 22, в Каракиянском районе – 18, а в Тупкараганском районе – 14 референдумных участков", – отметили в акимате области.

Таким образом, инфраструктура для проведения голосования охватывает все районы региона, что позволяет жителям Мангистауской области реализовать свое конституционное право на участие в референдуме.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Отмечается, что в ходе референдума жители региона могут выразить свою гражданскую позицию и проголосовать по важным вопросам общественно-политического развития страны.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
