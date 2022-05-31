Новый владелец «Челси» сделал первое заявление

Новый владелец «Челси» Тодд Боули обратился к футбольной общественности с первым заявлением после перехода лондонского клуба в собственность его консорциума, сообщает Zakon.kz.

Сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Тодда Боули официально завершилась 30 мая. Сумма покупки составила 4,25 млрд евро.

Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Наше видение, как владельцев, ясно: мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом. Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов, наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха «Челси». Владелец «Челси» Тодд Боули

Роман Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году. При нем клуб «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, выиграл пять Кубков Англии, три Кубка Лиги и два Суперкубка Англии, а также взял по две Лиги чемпионов и Лиги Европы, один Суперкубок УЕФА и один клубный Чемпионат мира.

Фото: Instgaram/chelseafc

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