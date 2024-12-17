Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик временно отстранен от игры

17 декабря лондонский футбольный клуб "Челси" сделал заявление о положительном допинг-тесте своего украинского хавбека Михаила Мудрика, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько дней в разных СМИ появилась информация, о том, что допинг-проба полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика дала положительный результат.

И вот в самом клубе дали официальный ответ по этому случаю.

"Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятных результатов анализа. Клуб и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. Игрок и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата". Заявление ФК "Челси"

По информации Daily Mail, украинский игрок пропустил последние пять матчей в составе "аристократов" и сейчас не может выступать из-за предполагаемого положительного допинг-теста.

🗣️ Mykhailo Mudryk statement. “I can confirm that I have been notified that a sample I provided to The FA contained a banned substance. This has come as a complete shock as I have never knowingly used any banned substances or broken any rules, and am working closely with my team… pic.twitter.com/4g4ZyReEKo — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 17, 2024

"Меня уведомили о том, что в пробе, которую я предоставил FA, содержится запрещенное вещество. Это стало для меня настоящим шоком, поскольку никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил, тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Знаю, что не сделал ничего плохого, и по-прежнему надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это, как только смогу". Игрок "Челси" Михаил Мудрик

Проблемы с пробой, как предполагается, вызваны веществом из пищевой добавки. Плюс к этому отмечается, что попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Англии.

К этому моменту, по информации других источников, также известно, что Мудрик в ноябре сдал положительный тест на мельдоний, после матча за сборную Украины.

В начале прошлого года Михаил установил рекорд скорости АПЛ в матче против "Ливерпуля", когда сумел разбежаться до 36,63 км/ч.