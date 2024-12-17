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Спорт

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик временно отстранен от игры

Футбол Челси Допинг, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 17:33 Фото: Instagram/chelseafc
17 декабря лондонский футбольный клуб "Челси" сделал заявление о положительном допинг-тесте своего украинского хавбека Михаила Мудрика, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько дней в разных СМИ появилась информация, о том, что допинг-проба полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика дала положительный результат.

И вот в самом клубе дали официальный ответ по этому случаю.

"Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятных результатов анализа. Клуб и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. Игрок и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата". Заявление ФК "Челси"

По информации Daily Mail, украинский игрок пропустил последние пять матчей в составе "аристократов" и сейчас не может выступать из-за предполагаемого положительного допинг-теста.

"Меня уведомили о том, что в пробе, которую я предоставил FA, содержится запрещенное вещество. Это стало для меня настоящим шоком, поскольку никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил, тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Знаю, что не сделал ничего плохого, и по-прежнему надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это, как только смогу".Игрок "Челси" Михаил Мудрик

Проблемы с пробой, как предполагается, вызваны веществом из пищевой добавки. Плюс к этому отмечается, что попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Англии.

К этому моменту, по информации других источников, также известно, что Мудрик в ноябре сдал положительный тест на мельдоний, после матча за сборную Украины.

В начале прошлого года Михаил установил рекорд скорости АПЛ в матче против "Ливерпуля", когда сумел разбежаться до 36,63 км/ч.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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