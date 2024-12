Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик временно отстранен от игры

Уже несколько дней в разных СМИ появилась информация, о том, что допинг-проба полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика дала положительный результат.

И вот в самом клубе дали официальный ответ по этому случаю.

По информации Daily Mail, украинский игрок пропустил последние пять матчей в составе "аристократов" и сейчас не может выступать из-за предполагаемого положительного допинг-теста.

🗣️ Mykhailo Mudryk statement. “I can confirm that I have been notified that a sample I provided to The FA contained a banned substance. This has come as a complete shock as I have never knowingly used any banned substances or broken any rules, and am working closely with my team… pic.twitter.com/4g4ZyReEKo