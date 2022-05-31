Автобус в Алматы сбил трех пешеходов
Фото: Zakon.kz
В Алматы автобус сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.
30 мая около 17:56 водитель автобуса, следуя по ул. Суюнбая в северном направлении, напротив дома 117 допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в восточном направлении в неустановленном месте.Пресс-служба ДП Алматы
В результате ДТП пострадавшие были доставлены в больницу.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345, ч. 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.Начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов
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