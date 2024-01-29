Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе

Водитель маршрутного автобуса на парковке сбил насмерть пешехода в Таразе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Тараза, 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода.

"Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области начали досудебное расследование по факту смертельного наезда на пешехода пассажирским автобусом в Таразе. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас в отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО.