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Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе

Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Таразе Фото: Zakon.kz
Водитель маршрутного автобуса на парковке сбил насмерть пешехода в Таразе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Тараза, 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода.

"Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области начали досудебное расследование по факту смертельного наезда на пешехода пассажирским автобусом в Таразе. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас в отношении водителя автобуса решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО. 

Диана Абдуллаева
Тараз
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