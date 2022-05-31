50-летним оспа обезьян может быть не страшна – ВОЗ

Быстрое распространение оспы обезьян может быть связано, в частности, с отсутствием иммунитета против этого заболевания у значительной части населения, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя секретариата по борьбе с оспой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розамунд Льюис, вакцинация от натуральной оспы была прекращена в мире еще в ХХ веке.

В ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter, она напомнила, что в 1980 году ВОЗ объявила о ликвидации натуральной оспы, и после этого в мире была прекращена вакцинация от этого заболевания.

Льюис подчеркнула, что люди, которым в свое время были сделаны прививки от натуральной оспы, в частности те, кому сейчас больше 50 лет, «возможно, имеют защиту» от оспы обезьян.

Но мы не знаем этого наверняка, поскольку 50 лет – это большой срок для действия вакцины. Мы не знаем, имеют ли они какой-то иммунитет. Руководитель секретариата по борьбе с оспой ВОЗ Розамунд Льюис

Сегодня, 31 мая, о двух возможных случаях заявили власти Бразилии. В Испании зарегистрировали 22 новых случая заражения, в Великобритании число заболевших увеличилось на 71 человека.