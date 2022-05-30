В ВОЗ сообщили о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах, сообщает Zakon.kz.

ВОЗ известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, сообщает ТАСС.

Отмечается, что неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало. Основная часть заболевших – это мужчины, имевшие секс с мужчинами. ВОЗ

Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение.

Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы).

Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.