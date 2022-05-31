Алматинцы застряли между двух станций – в метрополитене назвали причину

Ранее сообщалось, что поезд с пассажирами застрял между двух станций в алматинском метрополитене. Об инциденте стало известно из соцсетей, передает Zakon.kz.

В метрополитене Алматы ранее объяснили, что по техническим причинам на 15 минут произошла остановка состава в тоннеле между станциями «Алмалы» и «Абай». Дополнительную информацию обещали предоставить позднее.

Сегодня в 14:58 на перегоне «Алмалы» – «Абая» машинист остановил поезд из-за показаний датчиков пожарной сигнализации бортового оборудования. Машинист, убедившись, что срабатывание ложное, затребовал вспомогательный поезд. Силами вспомогательного поезда состав был отправлен на станцию «Абай» и впоследствии выведен в электродепо. Пресс-служба Метрополитена Алматы

В алматинском метрополитене заверили, что «в настоящее время оборудование запущено, состав в исправном состоянии и будет допущен на линию после контрольного технического осмотра и испытаний».