Кыргызстан вводит запрет на вывоз сахара
Фото: pixabay
Постановление разработано для исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Кабинет министров Кыргызской Республики вводит временный запрет на экспорт сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев, сообщает 24.kg.
Это решение было принято на очередном заседании кабмина.
Постановление разработано для исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.
Ранее с инициативой запрета выступило Министерство сельского хозяйства.
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