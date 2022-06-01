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Кыргызстан вводит запрет на вывоз сахара

Кыргызстан сахар запрет на экспорт Фото: pixabay
Постановление разработано для исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Кабинет министров Кыргызской Республики вводит временный запрет на экспорт сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев, сообщает 24.kg.

Это решение было принято на очередном заседании кабмина.

Постановление разработано для исключения возможности массового вывоза сахара с территории Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.

Ранее с инициативой запрета выступило Министерство сельского хозяйства.

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