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Казахстан введет запрет на вывоз сахара

В Кащахстане введут запрет на вывоз сахара, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:32 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сахара с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком до 31 августа 2024 года запрет на вывоз сахара с территории Республики Казахстан, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза, за исключением международного транзита сахара через территорию РК, а также перемещения сахара с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан в рамках индикативных балансов", – говорится в документе. 

Как поясняют в МСХ, потребность внутреннего рынка обеспечена за счет производства сахара из отечественного сырья лишь на 13% от общего объема потребления, остальная часть – за счет переработки тростникового сырца и поставок готового сахара из стран ЕАЭС (доля РФ – 57%, РБ – 1,5%).

Имеющиеся запасы сахара и тростникового сырца в объеме 136 тыс. тонн предположительно достаточны для потребления на период до 2,5-3 месяца.

Вместе с тем поставки сахара из РФ в рамках квоты в размере 120 тыс. тонн обеспечат потребности внутреннего рынка дополнительно на 2,5 месяца, без учета импорта из Республики Беларусь.

"При этом с мая по август ежемесячное потребление сахара повышается в разы (в июне 2022 года потребление сахара составило 63,5 тыс. тонн, в августе достигло пика – 68,6 тыс. тонн; в 2023 году пик спроса пришелся на май – 49 тыс. тонн)", – отмечают в МСХ.

При этом с начала года наблюдается повышенный спрос на сахар извне. Так, за три месяца текущего года экспортировано 32,9 тыс. тонн сахара (в 2023 году – 19 тыс. тонн), что на 70% больше годового объема 2023 года.

За два месяца 2024 года импорт составил 53,1 тыс. тонн, в том числе из России – 52,8 тыс. тонн, Беларуси – 0,3 тыс. тонн. По данным КГД, в марте импорт составил 23,5 тыс. тонн, в том числе из России – 22,5 тыс. тонн.

"Так, в целях обеспечения внутреннего рынка сахаром в период введения ограничительных мер РФ и исключения реэкспорта вводится временный запрет на экспорт сахара", – говорится в обосновании. 

Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на вывоз сахара до конца лета. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики.

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